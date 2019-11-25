Медіаграмотність додадуть в освітні програми для 5-9 класів

В освітніх програмах, які будуть створені за новим державним стандартом, з'явиться як елемент медіаграмотність.

Про це журналістам сказала міністр освіти та науки Ганна Новосад, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Певна інформгігієна є надважливою компетенцією, якою має оволодіти кожен. Працювати над медіаграмотністю важливо починаючи зі школи. І ми зараз це враховуємо під час розробки державного стандарту і виписуємо це через освітні програми. Я розраховую, що ми презентуємо держстандарт громадськості у вересні 2020 року”, - зазначила Новосад.

Вона зауважила, що за держстандартом нової української школи діти розпочнуть навчатися з 2022 року, коли учні нинішніх початкових класів перейдуть у середню школу.

Як повідомляв Укрінформ, раніше перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук повідомив, що міністерство має намір розробити програму з підвищення медіаграмотності населення.

Фото: пресслужба МОН