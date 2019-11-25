Бородянський — за медіаосвіту в школах

В українських школах варто було б запровадити медіаосвіту.

Таку думку міністр з питань культури, молоді та спорту Володимир Бородянський висловив в інтерв’ю Українській правді.

“Так, в країні, де відбуваються такі події (війна - ред.) – це є частиною безпеки людини. Ми ще не проговорювали це з Міністерством освіти ... але в тому числі частиною тесту, який складають діти - ЗНО або якісь інші - має бути інформаційна безпека”, - сказав Бородянський.

Міністр зазначив, що має бути розуміння того, що критичне мислення – це не окрема дисципліна.

Як повідомляв Укрінформ, раніше перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук повідомив, що міністерство має намір розробити програму з підвищення медіаграмотності населення.