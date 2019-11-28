Дошкілля, НУШ та експертиза підручників: МОН запускає Інститут розвитку освіти

Міністерство освіти та науки запускає Український інститут розвитку освіти, який буде впроваджувати різні етапи реформи середньої освіти.

Про це на брифінгу розповіла міністр освіти та науки Ганна Новосад, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Така складна, довга та ресурсоємна реформа, як Нова українська школа, потребує стійких, сильних, сучасних інституцій, які б ії впроваджували. Вочевидь міністерство, яке формує політику, не може займатися ефективно також і впровадженням. До того ж НУШ складається з кількох важливих блоків — зміст, підготовка та професійний розвиток вчителів, директорів і загалом педагогів, нове освітнє середовище... Поки що ми існували в системі, коли є Інститут модернізації змісту освіти, який не завжди ефективно виконує цю функцію", - сказала міністр.

За її словами, для того, щоб Нова українська школа впроваджувалася, потрібно перезавантажити цю освітню агенцію.

"Основне завдання Інституту з часом перейняти на себе ключові блоки по впровадженню НУШ, зробити так, щоб освітній стандарт готували не різноманітні робочі групи, а перейти на системну роботу. Професійний розвиток вчителів також має бути системною роботою... З часом до інституту перейде надважливе питання - підручники, якість, експертиза і загалом питання замовлення і підготовки підручників", - розповіла Новосад.

Вона нагадала, що рішення про створення Українського інституту розвитку освіти (УІРО) було прийнято ще влітку попереднім урядом. Головою нової інституції призначено ексзаступника міністра освіти та науки, ексдиректора Українського центру оцінювання якості освіти Вадима Карандія.

Наразі інституція налічує в штаті 35 осіб і працює на базі Інститут модернізації змісту освіти.

Як розповів Карандій, планується розширити штат УІРО до 120 осіб.

Він зазначив, що на наступний рік перед Інститутом стоїть 5 основних завдань. Перш за все, організаційно методичний супровід пілотування нового стандарту початкової освіти у 3-4 класах; дослідження якості дошкільної освіти в використанням міжнародного інструменту оцінювання ECERS; створення сучасного змісту базової середньої освіти; участь у розробці держстандарту базової середньої освіти та типової освітньої програми базової середньої освіти.

МОН запускає Інститут розвитку освіти / Фото: прес-служба Міністерства освіти та науки України

Крім того, передбачається підтримка професійного розвитку та зростання педпрацівників; створення професійного стандарту вчителя, заснованого на компетенціях, які повинен мати сучасний вчитель, створення програм підвищення кваліфікації педпрацівників, координація та підтримка дій суб'єктів, які надають послуги по підвищенню кваліфікації.

Планується створення ефективних критеріїв якості навчальної літератури, розробка ефективних процедур експертної оцінки якості навчальної літератури, пілотування їх у процесі відбору підручників для 4 класу.