Міносвіти хоче повернути інтерес школярів до професійно-технічних закладів

Повернути інтерес українських школярів до професійно-технічних закладів освіти та впровадити старшу профільну школу як продовження Нової української школи.

Таку основну задачу бачить для міністерства освіти й уряду міністр освіти України Ганна Новосад, яка виступила перед учасниками секції «Майбутнє освіти, або Освіта майбутнього» на інженерному фестивалі Interpipe TechFest, що триває у Дніпрі, передає кореспондент Укрінформу.

«Треба трошечки перевернути піраміду, коли в нас масово йдуть усі на гуманітарні спеціальності, які теж важливі, або йдуть у вищу освіту, а не обирають професійно-технічні заклади освіти», - сказала Новосад.

За її словами, Міністерство освіти збирається надати увагу впровадженню старшої профільної школи.

«Це власне продовження НУШ, це третій надважливий її елемент – трирічне старше навчання, яке ми маємо впровадити», - зазначила міністр.

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На її переконання, це дасть можливість старшокласникам поглибити свої конкретні знання, мати можливість вибору та усвідомлено готуватися до того, що буде після того, як закінчиться навчання в школі.

Наразі міністерство налаштоване до 2024 року створити мережу академічних ліцеїв, які матимуть технічний, природничо-математичний напрям профільного навчання.