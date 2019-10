Міністр освіти і науки розповіла про 50 днів роботи

У сфері науки та освіти здобутками за 50 днів роботи уряду є, передусім, запровадження супервізії для вчителів, підготовку до запуску Нацфонду досліджень та старшої профільної школи.

Про це написала міністр освіти і науки Ганна Новосад у Facebook.

"Сьогодні 50 днів уряду, які для мене злилися в один довгий і нескінченний робочий день. Хоч термін малий, щоб презентувати якісь визначні досягнення, сказати нам все ж є про що", - написала вона.

Насамперед, міністр згадала про розпочатий перегляд використання всіх субвенцій та інших програм бюджетної підтримки для школи. "Зараз у нас є близько 1,5 млрд невикористаних коштів (освітня субвенція, субвенція НУШ, субвенція на Інтернет). Щоб вони не пропали в кінці року, ми зробимо їх перехідними та 2020-го спрямуємо на підтримку, насамперед, опорних шкіл", - зазначила вона.

За словами керівника МОН, опорні школи будуть пріоритетом для підвищення якості освіти. Зараз таких шкіл трохи більше 800, проте за рік-два їх має стати близько 1500. "Вже з 2020-го будемо цільово підтримувати в них розвиток освітнього простору і матеріальне забезпечення", - пообіцяла міністр.

Новосад зауважила, що керівництво МОН почало проводити зустрічі з департаментами освіти кожної з областей, щоб обговорити перспективні плани розбудови мережі закладів освіти.

"Старша профільна школа є одним із ключових елементів НУШ. І бажано почати підготовку завчасно. Запуск старшої профільної школи буде великою інвестицією, на яку потрібні чималі кошти - на капітальні ремонти і нове освітнє середовище, на глибоку перепідготовку вчителів. Саме тому над цим проєктом ми працюватимемо зі Світовим банком. Угоду плануємо підписати вже зимою 2020-го", - повідомила міністр.

Вона також розповіла про запроваджувану супервізію для вчителів - відповідний наказ міністр підписала напередодні. "По суті, йдеться про додаткову допомогу вчителям для боротьби з професійним вигорянням та підбору кращих методик залежно від специфіки класу і з огляду на цінності НУШ... Супервізор – це наставник і консультант, який допоможе, підтримає, навчить нового та поділиться досвідом", - уточнила керівник МОН.

У сфері вищої освіти, за її словами, готується алгоритм для комплексної реформи фінансування та управління. Публічна презентація концепції відбудеться у листопаді.

"Щодо профтехосвіти – в межах проєкту EU4Skills відібрали регіони-переможці, де будуть створені 7 центрів професійної досконалості. Чекайте на оголошення наприкінці наступного тижня", - анонсувала Новосад.

У науковій царині, на думку міністра, також є певні здобутки. Зокрема, оновлено склад Атестаційної колегії та проведено перше її засідання, скасовано вимоги друку в спецвипуску видання “Освіта України” оголошень про захисти (який був звичайним механізмом викачування коштів), призначено виконавчого директора Національного фонду досліджень, завершується робота над "нормативкою", щоб запустити роботу НФД.

"Нам важливо розпочати роботу уряду on the same page з науковою спільнотою. Готуємось до першого засідання на початку листопада Нацради з питань розвитку науки та технологій за головуванням (Прем'єр-міністра) Олексія Гончарука", - наголосила керівник МОН.