Безвіз із Еквадором і просування кампанії #CorrectUA: Пристайко назвав здобутки за 50 днів

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко вважає здобутками за перші 50 днів своєї роботи на посаді домовленості з низкою країн про взаємний безвізовий режим поїздок та успішне просування кампанії #CorrectUA.

Про це він написав у Twitter.

"50 днів уряду - це мало, але здобутки є. Працюємо над безвізовими режимами. Домовились про взаємний "безвіз" з Колумбією та Еквадором, покращили умови в'їзду до Шрі-Ланки та Саудівської Аравії, в роботі ще низка країн", - зазначив міністр.

Крім того, за словами глави МЗС, на зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС у Люксембургу був підтверджений консенсус щодо збереження санкцій проти РФ аж до виконання нею Мінських домовленостей. Українські дипломати на цій зустрічі також закликали до посилення санкцій через т.зв. "вибори" в окупованому Криму.

Ще одним здобутком, на переконання Пристайка, є успішне просування кампанії #CorrectUA та флешмоб #KyivNotKiev, у межах яких коректну назву української столиці тепер вживають такі медіа, як BBC, WSJ, Washington Post, The Guardian, а також 55 міжнародних аеропортів, компанія Wizzair, Міжнародне агентство з атомної енергії і багато інших.

Як повідомляв Укрінформ, інформаційна кампанія #CorrectUA, ініційована Міністерством закордонних справ України, стартувала у жовтні 2018 року.

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МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У межах кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.

Чимало європейських міст уже підтримали цю ініціативу. Крім того, Рада США з географічних назв прийняла рішення про заміну офіційної назви української столиці з "Kiev" на "Kyiv" у міжнародній базі.