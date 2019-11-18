Міністр каже, що в Україні більше вчителів, ніж потрібно

Міністр освіти і науки Ганна Новосад заявила, що в Україні більше вчителів, ніж потрібно.

Про це вона розповіла в ефірі "1+1".

"В нас дійсно є проблема, що кількість вчителів є більшою, ніж потрібно для того контингенту учнів, який є зараз. Безперечно, це річ дуже непопулярна, проте тим учителям, які працюють у школах у селі і учнів яких возитимуть до опорних шкіл, їм потрібно буде підвищувати кваліфікацію і перекваліфіковуватись", - сказала Новосад.

Вона також нагадала, що цього року відбудеться пілотний проєкт сертифікації педагогічних працівників. Реєстрація на сертифікацію є добровільною і її зможуть пройти 1000 вчителів початкових класів.

Новосад зауважила, що у бюджеті-2020 закладено підвищення на 20% зарплати для вчителів, які успішно пройдуть таку сертифікацію.