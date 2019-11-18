На опорні школи у селах виділять 3,5 мільярда - Новосад

Міністр освіти України Ганна Новосад повідомила, що на опорні та великі школи у сільські місцевості направлять 3,5 мільярда гривень.

Про це вона розповіла в ефірі "1+1".

"Ми закладаємо першу нову субвенцію, яка називається "Спроможна школа для кращих результатів" - це 3,5 млрд гривень, які ми плануємо спільно з областями витратити на підтримку опорних та великих шкіл. Це на 2020 рік", - розповіла Новосад.

Вона додала, що таким чином міністерство хоче вирішити таку проблему з невисокою якістю освіти у сільській місцевості.

"В Україні є дуже багато маленьких шкіл, особливо в сільській місцевості, які, як правило, надають не високу якість освіти, і якщо ми будемо зберігати таку ситуацію, то ми і далі будемо обмежувати наших дітей в їхньому праві на якісну освіту. Власне, ми хочемо допомогти регіонам через інструмент створення опорних шкіл - це школи, які є якісними, до яких є підвезення, - дати їм можливість цю якість освіти у сільській місцевості підвищити", - пояснила вона.

Новосад додала, що кошти спрямують на облаштування опорних шкіл, подекуди це буде будівництво або з нуля, або завершення тих об'єктів, які вже є на стадії будівництва.

"Також паралельно будемо підтримувати не лише опорні, а також великі школи. Наприклад, під Києвом є дуже багато містечок, які перенаселені, в яких багато дітей шкільного віку і не вистачає місць у школах. Тому за наступний місяць-два ми маємо спільно з регіонами визначити ті школи, які потребуватимуть підтримки", - додала вона.