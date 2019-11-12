Вища освіта: Рада планує скасувати ліцензії більш як на 100 спеціальностей

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, що передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

За це рішення проголосували 311 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що метою законопроєкту №2299 є врегулювання таких сфер, як ліцензування освітньої діяльності, вступ на навчання для здобуття вищої освіти, реалізація міждисциплінарних освітніх програм, а також окремих питань щодо забезпечення якості вищої освіти, форм її здобуття, вимог до керівника закладу, Національної рамки кваліфікацій.

Зокрема, пропонується скасувати ліцензування близько 100 спеціальностей, залишивши натомість ліцензування лише рівнів вищої освіти, а також підвищити вимоги до ліцензіатів при підготовці фахівців з так званих регульованих професій.

Водночас пропонується реалізувати нові ініціативи щодо вступу на навчання для здобуття вищої освіти. Вони спрямовані на розширення доступу до вищої освіти для мешканців тимчасово окупованих територій, запровадження мотиваційного листа при вступі, врахування здобутків на міжнародних олімпіадах, збільшення питомої ваги творчих конкурсів у конкурсних балах, врегулювання питання про прийом іноземних громадян, встановлення обов’язковості єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Водночас, пропонується унормувати питання доступу до вищої освіти і укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником, передбачити застосування технологій зовнішнього незалежного оцінювання для вимірювання результатів навчання, здобутих на основі профільної середньої освіти та фахової передвищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), на першому (бакалаврському) рівні (освітньо-кваліфікаційному рівні спеціаліста), та їх використання поряд з іншими результатами для прийому до вишів, для атестації здобувачів вищої освіти, а також застосування Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для атестації осіб, які здобувають ступінь на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти.

Окрім того, законопроєктом передбачає створення умов для розвитку міждисциплінарних освітніх програм, освітніх програм спільного та подвійного диплома, відмову від диплома державного зразка, зміцнення статусу дослідницького університету, запровадження дуальної форми здобуття освіти.