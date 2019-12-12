Рожкова заявила, що їй погрожують

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова отримує погрози, як, ймовірно, пов'язані з її професійною діяльністю.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Тиск на мене та нашу команду посилюється. Три дні поспіль зранку "мітингувальники" біля дому намагаються перешкоджати моєму виїзду на роботу. Доводиться викликати поліцію та їхати на поліцейському авто. А вчора о 17:19 з невідомого номера на свій мобільний я отримала СМС з погрозами. Після цього ввечері приїхала поліція із саперами, бо отримали повідомлення про замінування сусідського будинку. Воно виявилось хибним... Ці погрози я сприймаю як реальні, пов’язані з виконанням мною службових обов’язків на посаді першого заступника голови НБУ", - написала Рожкова.

Вона також зазначила, що звернулась до правоохоронних органів.

"Але якщо хтось думає, що у такий спосіб можна змусити нас "відкотити" реформу фінансового сектору та зупинити налагоджену роботу НБУ, то він дуже помиляється. Попри тиск, позиція НБУ незмінна – колишні власники банків мають нести відповідальність за виведення коштів та доведення банків до банкрутства", - наголосила Рожкова.

Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку України 27 листопада заявило, що за атакою на НБУ, яка триває вже кілька тижнів, стоїть ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський.