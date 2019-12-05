Нацбанк вважає, що за акції біля будинків Смолія і Рожкової платить Коломойський

У Національному банку вважають, що мітинги під стінами НБУ та під будинками голови та першого заступника голови є проплаченими заходами з боку ексвласників виведених з ринку банків.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Кілька тижнів триває цілеспрямована атака на Національний банк: проплачені мітинги під стінами НБУ, мітинги під будинками голови та першого заступника голови, замовні спекуляції та наклеп у медіа. На нашу думку, ця атака проплачена ексвласниками виведених з ринку банків, зокрема, Ігорем Коломойським. Але організатори намагаються подати ці акції як народне волевиявлення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у селищі під Києвом, де живе голова НБУ Яків Смолій, розпочалась акція протесту тих самих людей, що стоять і біля стін НБУ з гучномовцями, акустичною системою, плакатами та навіть військовим наметом. Подібні акції протесту "Зупинимо корупцію в НБУ" були і під будинком заступника голови НБУ Катерини Рожкової.