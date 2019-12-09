У Британії почалися слухання у справі "боргу Януковича"

Верховний суд Великої Британії 9 грудня розпочинає слухання у справі щодо "боргу Януковича" перед Росією на 3 млрд доларів США.

Про це повідомляється на сайті суду.

Самі ж слухання триватимуть до 12 грудня.

Раніше 11 листопада 2018 року компанія The Law Debenture Trust, яка представляє інтереси РФ як власника випуску євробондів України на 3 млрд дол., за дорученням Мінфіну Росії подала до Верховного суду Великої Британії апеляцію на рішення Апеляційного суду країни щодо аргументу України про випуск єврооблігацій під тиском російської сторони.

Як повідомлялося, 22 січня 2018 року Апеляційний суд Великої Британії почав розгляд скарги на рішення суду щодо спору з Росією про борг у 3 млрд дол., які Кабмін експрезидента Януковича позичив в останні місяці перебування при владі.

У грудні 2013 року довірена особа The Law Debenture Trust Corporation p.l.с. звернулася з цим позовом проти України в інтересах Російської Федерації.

Україна виступає проти вимог Росії виплачувати борг, посилаючись, в тому числі на те, що Росія чинила на Україну незаконний тиск. У березні 2017 року англійський суд першої інстанції дозволив розглядати справу в порядку спрощеного провадження.

Також суд дійшов висновку, що Україна мала законну дієздатність укладати договори щодо облігацій, а політична частина аргументів України щодо примусу і тиску не може розглядатися в судовому порядку.

Після цього Україна звернулася за отриманням і отримала дозвіл на апеляційне оскарження всіх негативних висновків у рішенні суду першої інстанції.

Уряд Миколи Азарова отримав кредит на 3 млрд дол. у рамках домовленостей між президентом РФ Путіним і тодішнім президентом України Януковичем у грудні 2013 року.

У 2015 році російська сторона вимагала повернути борг, не прийнявши пропозиції про його реструктуризацію. Українська влада відмовилася визнавати борг офіційним.