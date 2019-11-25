Апеляція на вирок Януковичу: суд вислухав адвокатів і переніс засідання

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційних скарг на вирок Оболонського райсуду Києва у справі щодо державної зради експрезидента Віктора Януковича на 9 грудня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Януковича Олександр Горошинський.

"На 9 грудня перенесли, на 11:00. Сьогодні розглядалися повноцінно, весь день, клопотання сторони захисту", - сказав Горошинський.

Як повідомлялося, 24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради.