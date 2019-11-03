Горбатюк: Богдан хотів припинити розслідування зловживань Януковича

Сергій Горбатюк заявив, що глава ОП закликав припинити розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності, а також економічних зловживань Януковича і його оточення.

Про це колишній начальник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк розповів в інтерв'ю "Прямому".

За його словами, така розмова відбулася наприкінці зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським.

"Він (Богдан - ред.), не знаючи про суть, сказав: "Не розслідувалися справи, не розслідувалися стосовно вбивств правоохоронців. Я ж вам казав, Володимире Олександровичу". А він (Зеленський – ред.) каже сам: "Як же не розслідувались, якщо мені тільки що доповіли, що є результати?". - "Значить, тоді вже не треба розслідувати. Все розслідувано – і вбивства протестувальників, і вбивства правоохоронців. Значить, все, далі не треба розслідувати". - "Та ні, кажу, треба розслідувати, і багато ще до завершення. І, в першу чергу, стосовно організаторів", - цитує Горбатюка "Прямий".

Окрім того, за словами Горбатюка, він порушив тему економічних злочинів Януковича і його оточення.

"Плюс, ще злочинна організація Януковича, економічні злочини підлягають розслідуванню", - зазначив експосадовець Генпрокуратури. На це, за його словами, Богдан заявив: "Та ні, про що ви розказуєте? Які економічні злочини? Про що ви розказуєте?".

"І потім він вже перевів тему на те, що вас наступний чекає…" – розповів Горбатюк, додавши, що Богдан говорив усе серйозно.

Як повідомлялося, екскерівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявляв, що його управління займалося розслідуванням справи, у якій фігурував голова Офісу Президента Андрій Богдан.

В управлінні Горбатюка вважали, що Богдан впливав на судові рішення, які зобов’язали Україну виплатити понад 3 млрд грн за гарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи" перед російським Міноборони.

Очільника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка звільнили 23 жовтня.