Рябошапка вважає, що після звільнення Горбатюка справи Майдану розслідуватимуть краще

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка висловив думку, що після звільнення екскерівника Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка покращиться якість розслідування справ Майдану.

Про це він заявив у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я думаю, що з уходом пана Горбатюка якість розслідування значно підвищиться і ефективність підвищиться. По-перше, ми створили окремий Департамент, який займатиметься процесуальним керівництвом у справах Майдану. По-друге, ми домовилися вчора із паном Трубою, що буде такий же спецпідрозділ у ДБР, який буде здійснювати розслідування, і ті справи, які ми маємо сьогодні, вони більшою своєю мірою перейдуть до ДБР, і там будуть люди, які цим займатимуться. Можливо, це будуть слідчі із Управління спецрозслідувань з ГПУ”, - сказав Рябошапка.

Щодо Горбатюка, він зазначив, що “людина п'ять років очолювала цей Департамент, мала фактично свою міні-спецпрокуратуру із криміналістами, і фактично зі своїми процесуальними керівниками, і результат ми бачимо — 14,5 тисяч томів справ, із яких тільки 8 тисяч стосується подій, які були на Майдані”.

“Це означає, що половина тієї роботи, яку вони робили, вона стосувалася чогось зовсім іншого, але не подій, які були на Майдані”, - уточнив генеральний прокурор.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня, Горбатюк заявив, що генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про його звільнення з посади керівника Управління спеціальних розслідувань. За словами Горбатюка, формальною підставою для звільнення стало те, що він написав заяву щодо переатестації іншого зразка, ніж вимагало керівництво.

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Горбатюк заявив, що оскаржуватиме рішення генпрокурора.

Горбатюк вважає, що Рябошапка не хотів, аби він був призначений у Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку з протестами у 2013-2014 роках.