Рябошапка призначив керівників департаменту зі справ Майдану

Генпрокурор призначив начальника та заступника Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

Про це повідомляє Генпрокуратура.

«Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Мисяка на посаду начальника Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Генеральної прокуратури України. Окрім того, підписано наказ про призначення Олексія Донського на посаду заступника начальника вказаного Департаменту», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, раніше Віктор Мисяк обіймав посаду заступника начальника Департаменту – начальника управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ. А Олексій Донський очолював відділ організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Управління спецрозслідувань Генпрокуратури України.

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Як повідомлялося, 21 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках. До складу департаменту входитимуть три відділи.