Рябошапка створив департамент ГПУ зі справ Майдану

В Генпрокуратурі створено Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

"21 жовтня 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до складу департаменту входитимуть три відділи.

"Водночас в структурі Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ліквідовано управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії", - додали у Генпрокуратурі.

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Уточнюється, що діяльність новоствореного Департаменту буде зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, скоєних під час Революції Гідності.