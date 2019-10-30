У ДБР створять підрозділ для розслідування справ Майдану

У структурі Державного бюро розслідувань буде створено підрозділ, який сфокусується на розслідуванні злочинів, пов’язаних з масовими протестами у 2013-2014 роках.

Це рішення було прийнято у ході зустрічі генпрокурора Руслана Рябошапки і директора ДБР Романа Труби, інформує пресслужба ГПУ.

"У вівторок, 29 жовтня 2019 року, генеральний прокурор Руслан Рябошапка разом зі своїми заступниками провели нараду з директором Державного бюро розслідувань Романом Трубою щодо узгодження дій в рамках передачі справ, в яких розслідуються злочини, пов’язані з масовими протестами у 2013-2014 рр. В результаті зустрічі було прийнято рішення про створення підрозділу в структурі ДБР, який сфокусується на розслідуванні цих злочинів", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, для забезпечення передачі цих справ було підписано наказ про інвентаризацію матеріалів кримінальних проваджень.

У ГПУ повідомили, що для цього було утворено інвентаризаційну комісію, куди увійшли також представники ДБР.

Комісія розпочне роботу вже з 1 листопада 2019 року.

У ГПУ також нагадали, що 20 листопада 2019 року, згідно з законодавством, прокуратура втрачає функцію досудового розслідування, але продовжить здійснювати процесуальне керівництво у провадженнях, розслідування в яких буде передано на вимогу закону до відповідних органів досудового розслідування.

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Також у відомстві нагадали, що в Генпрокуратурі 21 жовтня було створено Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

"Отримання законного результату в розслідуванні цих злочинів для ГПУ є пріоритетом", - наголосили у ГПУ.

Як повідомлялося, 28 жовтня родичі Героїв Небесної сотні, адвокати, які займаються справами Майдану та ЄвромайданSOS звернулись до Президента Володимира Зеленського, генпрокурора Руслана Рябошапки, Прем’єр-міністра Олексія Гончарука та директора Державного бюро розслідувань Романа Труби із закликом вжити заходів для недопущення розвалу розслідування справ Майдану.

Автори звернення, зокрема, закликали невідкладно створити в структурі ДБР управління для розслідування справ Майдану; невідкладно внести зміни в закон про ДБР, які забезпечать переведення та призначення в ДБР без конкурсу слідчих і прокурорів, які входили до груп слідчих і прокурорів у кримінальних провадженнях, які передаються за підслідністю в ДБР; забезпечити незалежне і об’єктивне розслідування справ Майдану в ДБР шляхом призначення на посаду керівника новоствореного підрозділу Сергія Горбатюка; забезпечити переведення слідчих (Національної поліції і прокуратури) і прокурорів, які входили до відповідних груп слідчих і прокурорів у провадженнях у справах Майдану до новоствореного підрозділу у справах Майдану в ДБР; гарантувати відсутність тиску і втручання у розслідування справ Майдану з боку першого заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова та інших осіб.