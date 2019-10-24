Горбатюк каже, що Рябошапка не хотів, аби він розслідував "майданівські" справи

Колишній керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк вважає, що генпрокурор Руслан Рябошапка не хотів, аби він був призначений у Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку з протестами у 2013-2014 роках.

Про це Горбатюк сказав на пресконференції у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Генпрокурор підписав у понеділок (21 жовтня – ред.) наказ про моє звільнення і того ж дня видав наказ про створення департаменту прокурорів для розслідування майданівських справ. Перед цим він (генпрокурор – ред.) звільнив іще чотирьох керівників нашого управління. Тобто виглядає таким чином, що це все зроблено так, щоб в керівництві цього департаменту не було нікого з колишніх керівників, які п’ять років займалися розслідуванням майданівських справ», - сказав він.

Горбатюк розповів, що у серпні мав зустріч з Президентом Володимиром Зеленським, під час якої був присутній і нинішній генпрокурор Рябошапка.

«Вона (зустріч – ред.) завершилася досить оптимістично з розумінням того, що справи мають розслідуватися, і перешкоди, які є, мають бути усунуті. На цій зустрічі був присутній і теперішній генпрокурор, якому Президент наказав зробити кроки до вирішення проблематики», - зазначив він.

За словами Горбатюка, після цієї зустрічі він надав Рябошапці свої пропозиції щодо створення у Генпрокуратурі підрозділу, який би займався розслідуванням справ Майдану.

«Я надав (пропозиції - ред.) і генеральному прокурору, і його заступнику, який став нас курирувати, Чумаку. Нічого з цієї проблематики за півтора місяця вирішено не було, крім обіцянок, що підрозділ для розслідування майданівських справ буде створений. І почалося: завтра, післязавтра, через тиждень і мої наполягання ні до чого не приводили», - розповів Горбатюк.

«Розвиток подій засвідчив, що керівництво Генпрокуратури не бажає бачити (Горбатюка – ред.) у новоствореному департаменті процесуального керівництва у справах Майдану і затягувало процес, щоб процедура переатестації сама по собі це питання вирішила», - резюмував він.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 23 жовтня, Горбатюк заявив, що генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про його звільнення з посади керівника Управління спеціальних розслідувань. За словами Горбатюка, формальною підставою для звільнення стало те, що він написав заяву щодо переатестації іншого зразка, ніж вимагало керівництво.

Горбатюк заявив, що оскаржуватиме рішення генпрокурора.