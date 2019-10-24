Горбатюк заявляє, що слідство у справах Майдану призупинили

Колишній керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявляє, що слідство у справах Майдану призупинено.

Про це він сказав журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо брати загалом роботу Управління спецрозслідувань, то за цей час у справах Майдану повідомлено про підозру 448 особам, направлено до суду 298 обвинувальних актів, маємо 57 вироків. Тобто робота величезна зроблена. Вона продовжувалася, але, на жаль, вона фактично призупинена», - заявив він.

Також, за словами Горбатюка, у корупційних злочинах стосовно колишніх високопосадовців повідомлено про підозру 156 особам, до суду направлено обвинувальні акти стосовно 88 осіб.

Загалом, як зазначив Горбатюк, за результатами роботи Управління спецрозслідувань ГПУ було повідомлено про підозру двом колишнім президентам, колишньому прем’єр-міністру, 11 ексміністрам, колишньому заступнику секретаря РНБО, ексгенеральному прокурору, ексголові СБУ, голові Вищого господарського суду та іншим.

«Робота управління спецрослідувань супроводжувалася великими перешкодами. Я про це завжди доповідав суспільству. У першу чергу по корупційних справах, які у нас забиралися», - заявив Горбатюк.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 23 жовтня, Горбатюк заявив, що генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про його звільнення з посади керівника управління спеціальних розслідувань. За словами Горбатюка, формальною підставою для звільнення стало те, що він написав заяву щодо переатестації іншого зразка, ніж вимагало керівництво.

Горбатюк заявив, що оскаржуватиме рішення генпрокурора.