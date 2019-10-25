Горбатюк розповів про справу ГПУ, у якій фігурував Богдан

Звільнений напередодні керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що його управління займалося розслідуванням справи, у якій фігурував голова Офісу Президента Андрій Богдан.

Про це Горбатюк розповів в ефірі Громадського радіо.

Як зазначається у повідомленні, в управлінні Горбатюка вважали, що Богдан впливав на судові рішення, які зобов’язали Україну виплатити більше 3 млрд грн за гарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи" перед російським Міноборони.

"Є дійсно справа, у якій були прийняті судові рішення, які не могли насправді бути прийняті ні за яких умов. Вони на Україну поклали 3,2 млрд грн боргу і виплату 32 млн грн Російській Федерації. За цією справою вже більше року ми підготували проєкти повідомлень про підозру суддям, але керівництво Генпрокуратури це блокувало. У цій справі є ряд осіб, які сприяли прийняттю рішень, і серед цих осіб перевіряли також і Богдана", - розповів Горбатюк.

Він також зазначив, що у цій справі загалом була прийнята "значна кількість процесуальних рішень", проте, за словами колишнього керівника управління ГПУ, їх блокувало керівництво відомства.

Як повідомлялося, 23 жовтня очільника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка звільнили. Крім того, з ГПУ звільнили й прокурора Олексія Донського, який також займався справами Майдану.