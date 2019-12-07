Саудівські прикордонники евакуювали українку-морячку, якій стало зле у Червоному морі - ЗМІ

Берегова охорона Саудівської Аравії евакуювала на берег та надала медичну допомогу громадянці України, моряку, якій стало зле на борту судна у Червоному морі.

Про це повідомляє агенція SPA.

"Судно "Аль-Афлай" зі складу прикордонної служби у регіоні Язань евакуювало 24-річну українську жінку-морячку, яка страждала від сильного болю у правій частині живота, біля узбережжя порту Джазан у Червоному морі", - йдеться у повідомленні.

Жінка — член екіпажу яхти під назвою SERENITY, що йшла під прапором Греції. Координаційний центр рятувальної служби у місті Джидда (JMRCC) отримав електронного листа від капітана яхти з повідомленням про занедужання жінки та проханням евакуювати її з судна.

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Яхта була знайдена у 76 морських милях на захід від острова Фарасан біля узбережжя порту Джазан. Жінку евакуювали до морської бази імені принца Ахмеда бен Абдулазіза. Їй була надана необхідна медична допомога, а яхта продовжила подорож до місця призначення - порту Салала в Омані.

Фото: ajelen.com