Латвійські активісти та представники української діаспори провели в п'ятницю пікет посольства РФ в Ризі з вимогою звільнення українських політв'язнів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Акція почалася о 16:30 навпроти посольства Російської Федерації в латвійській столиці. Попри холодну дощову погоду в ній взяли участь двадцять активістів. Учасники прийшли з латвійським та українськими прапорами, серед яких був і прапор кримських татар. Пікетувальники тримали плакати чотирма мовами – українською, латиською, англійською та російською. Серед них, зокрема, були надписи: Free political prisoners, «Ми солідарні з кримськими татарами», «Суд в России - это позорное судилище», «Україно, тримайся! Ukraina, turies!».

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Перед пікетувальниками лежав колючий дріт, на який були пов’язані георгіївські стрічки, що символізують російську агресію в Україні. В мегафонучасники періодично вигукували гасла з вимогою звільнення українських політв’язнів та повернення окупованих територій.

Під посольством РФ у Ризі активісти вимагали визволення українських політв’язнів / Фото: Олег Кудрін, Укрінформ

Організатор акції - латвійське Товариство підтримки України (Ukrainas Patriotu Kustiba).

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, в четвер колишній бранець Кремля, український журналіст Роман Сущенко закликав країни-учасниці ОБСЄ допомогти Україні звільнити 115 українських політв'язнів у Росії.

7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбулося взаємне звільнення утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Одинадцять українських політв’язнів, звільнених в результаті обміну 7 вересня пройдуть 10-22 грудня медичну реабілітацію в латвійському НРЦ “Вайварі” (Юрмала). Зустріч визволених бранців Кремля з українською громадою Латвії, в тому числі з тими, хто регулярно пікетував за їх звільнення, запланована на 19 грудня.

Фото: Олег Кудрін