Єврокомісію просять направити спостерігачів на суд у справі Марківа

Секретар італійської партії “+Європа” Бенедетто Делла Ведова надіслав листа голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та єврокомісару з питань юстиції Дідьє Рейндерсу з проханням скерувати спостерігачів від ЄК на засідання апеляційного суду у справі нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це йдеться на сайті політичної сили.

"Сьогодні секретар партії "+Європа" Бенедетто Делла Ведова надіслав листа новій голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та європейському комісару з питань юстиції Дідьє Рейндерсу щодо справи Марківа", - йдеться у повідомленні.

У зверненні партія акцентує увагу на процесуальних неточностях у вироку суду першої інстанції.

"Судовий процес проходив у глибоко антиукраїнській атмосфері з "логічними" висновками, що ґрунтувались на чутках та забобонах, слідчі ніколи навіть не думали про необхідність поїхати на місце злочину для встановлення важливих обставин" - відзначили у партії.

«Віталій Марків став ідеальним винуватцем. Він іммігрант. Більше того, йому пощастило: він отримав італійське громадянство, оскільки зростав у нашій країні зі своєю родиною. У журналістських публікаціях, які судова влада сприйняла та посилила, він одразу ж став офіційно «українським нацистом», «бандерівцем» так само, як змальовувалися десятиліттями радянською пропагандою українські патріоти. Ми вважаємо, що перед ризиком побачити повторення грубого акту неякісного правосуддя, жертвою якого став Віталій Марків, найвищі посадові особи Європейського Союзу не мали б залишатися байдужими, — йдеться у заяві.

Як повідомлялося, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа на 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Захист Марківа назвав вирок "політичним" та заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

У МВС також повідомили, що допоможуть оскаржити рішення у справі Марківа у апеляційному суді.

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС та ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа.