Денісова відвідала Марківа в італійській в'язниці

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова відвідала в італійській в'язниці засудженого бійця Нацгвардії Віталія Марківа.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Саме зараз разом з моїм представником із дотримання прав людини в місцях несвободи та процесуальних прав В'ячеславом Петльованим та начальником відділу моніторингу прав громадян України, які перебувають у місцях несвободи за кордоном та на тимчасово окупованій території Оленою Тучіною відвідали Віталія Марківа, якого було засуджено нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі", - написала вона.

Денісова зазначила, що Марків утримується у міланській виправній колонії "Опера", де відбувають покарання особи, які скоїли особливо тяжкі злочини.

"Під час спілкування Віталій наголосив, що для нього ця зустріч була найочікуванішою та дуже важливою. Ми детально обговорили обставини справи, за якою італійській суд визнав винним громадянина України у вбивстві італійського журналіста", - розповіла омбудсмен.

Уповноважений наголосила, що справа ґрунтується на показах єдиного свідка — французького журналіста.

"Також в офіційних документах у справі італійська сторона зазначає про перебування Віталія Марківа у складі парамілітарних структур. А насправді українець належав до військовослужбовців Національної гвардії України", - зауважила вона.

Денісова наголосила, що обвинувальним вироком у справі Марківа Нацгвардію "буде визнано тимчасовим формуванням, дії якого були незаконними, що надалі використовуватиметься РФ. Через це можна стверджувати, що справа нашого громадянина має політичне значення".

Омбудсмен повідомила, що зі свого боку Україна неодноразово пропонувала італійській стороні створити спільну робочу групу з метою розслідування та встановлення винних у вбивстві Рокеллі, "зокрема, запрошували італійські слідчі органи відвідати місце події, щоб на власні очі впевнитися у необґрунтованості позиції сторони обвинувачення".

"Закликаю державні органи України визначитися зі статусом нашого громадянина Марківа, засудженого в Італійській Республіці", - звернулась вона.

Уповноважений також закликала українську діаспору, італійців та італійські ЗМІ, що небайдужі до долі учасника Революції Гідності та бойових дій на сході України, до "максимального розголосу та розповсюдження неупередженої інформації" щодо обставин загибелі Роккеллі.

Крім того, Денісова звернулась до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович та міжнародної спільноти тримати на контролі цю резонансну справу.

Як повідомлялося, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа на 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Захист Марківа назвав вирок "політичним" і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

У МВС також повідомили, що допоможуть оскаржити рішення у справі Марківа в апеляційному суді.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman