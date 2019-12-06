Більшість українців не хочуть окремого статусу для ОРДЛО

Більшість українців вважає, що тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей мають бути повернуті на тих самих умовах, що й раніше.

Про це поінформувала директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, презентуючи результати опитування "Шляхи досягнення миру на Донбасі: суспільні настрої, очікування, перестороги", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Неприйнятним є надання і закріплення в Конституції особливого статусу окремим територіям Донецької та Луганської областей: 53% - неприйнятно, 30% - прийнятно», - поідомила Бекешкіна.

Вона додала, що 62% українців воліють, аби окуповані території Донецької та Луганської областей були повернуті на тих самих умовах, що й раніше. Від’єднання цих територій від України підтримують лише 4%. Ще близько 22% вважають, що ці території мають отримати більше самостійності від центральної влади, але в межах України.

Водночас, згідно з результатами опитування, про надання цим територіям більшої самостійності говорять близько 30% громадян на Півдні та Сході, натомість для жителів Заходу та Центру України найбільш бажаним є їх повернення на старих умовах (78% та 64% відповідно).

Загальнонаціональне дослідження громадської думки проводилося Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року у 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування здійснено за фінансування Представництва Європейського Союзу в Україні.