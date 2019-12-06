Більшість українців не хочуть окремого статусу для ОРДЛО

Більшість українців не хочуть окремого статусу для ОРДЛО

Опитування
Укрінформ
Більшість українців вважає, що тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей мають бути повернуті на тих самих умовах, що й раніше.

Про це поінформувала директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, презентуючи результати опитування "Шляхи досягнення миру на Донбасі: суспільні настрої, очікування, перестороги", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Неприйнятним є надання і закріплення в Конституції особливого статусу окремим територіям Донецької та Луганської областей: 53% - неприйнятно, 30% - прийнятно», - поідомила Бекешкіна.

Вона додала, що 62% українців воліють, аби окуповані території Донецької та Луганської областей були повернуті на тих самих умовах, що й раніше. Від’єднання цих територій від України підтримують лише 4%. Ще близько 22% вважають, що ці території мають отримати більше самостійності від центральної влади, але в межах України.

Водночас, згідно з результатами опитування, про надання цим територіям більшої самостійності говорять близько 30% громадян на Півдні та Сході, натомість для жителів Заходу та Центру України найбільш бажаним є їх повернення на старих умовах (78% та 64% відповідно).

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Загальнонаціональне дослідження громадської думки проводилося Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року у 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування здійснено за фінансування Представництва Європейського Союзу в Україні.

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