Російські офіцери розкрадають зброю і техніку в ОРДЛО - розвідка

Офіцерів ЗС РФ, які керували терористичними угрупованнями на території так званих ДНР/ЛНР, відкликано з відрядження через їх причетність до розкрадання зброї, військової техніки та матеріально-технічних засобів.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборни Дмитро Гуцуляк.

“Наприкінці листопада ц.р. російське командування, під приводом позачергової ротації, відкликало з відрядження ряд офіцерів ЗС РФ, які виконували обов’язки посадових осіб в органах управління (штабах) з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Однак, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, справжньою причиною відправлення зазначених осіб до РФ є проведення розслідувань за фактами зловживання вищим офіцерським складом службовим становищем, їх причетності до розкрадання зброї, військової техніки та матеріально-технічних засобів”, - повідомив речник.

Зокрема, за словами Гуцуляка, протягом минулого місяця російськими контрольно-ревізійними комісіями під час перевірки з’єднань і частин 1 та 2 АК виявлені факти нестачі боєприпасів та сотень одиниць стрілецької зброї, необґрунтованого списання пально-мастильних матеріалів та матеріальних засобів.