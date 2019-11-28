Секретар РНБО не підтвердив готовність України до прямих перемовин з “Л/ДНР”

Наразі не можна говорити про те, що Україна погодиться на прямі перемовини з керівництвом терористичних "ДНР/ЛНР".

Про це за результатами панельної дискусії "Припинення вогню та розведення військ на Донбасі: безпекові та гуманітарні аспекти" заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, відповідаючи на питання щодо заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про необхідність прямого діалогу президента України з владою "ДНР/ЛНР".

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«Давайте зрозуміємо, що словосполучення Лаврова «влада Донецька і Луганська» – це хто? Я людина, яка до цього часу прописана у місті Луганську, і коли мова йде про вибори, про багато речей, я хотів би розуміти: зі мною буде хтось спілкуватись? Тому, звичайно, наші опоненти, вороги будуть робити все, щоб ми пішли на якісь стосунки з цими… От треба розуміти з ким, і чи можуть вони відповідати за свої слова, чи є в них такі повноваження. Ситуація доволі складна, нам треба нормандська зустріч. Я впевнений, що президент Володимир Зеленський жодного кроку на якісь поступки, які не будуть на користь нашої держави, не зробить», - зазначив Данілов.

Він укотре наголосив, що Україні дуже потрібна зустріч у "нормандському форматі", аби напряму поставити деякі питання президенту РФ Володимиру Путіну.