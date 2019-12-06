"Наукова думка" випустила друковану версію нового правопису

У видавництвці «Наукова думка» вийшла друком офіційна версія «Українського правопису» в редакції 2019 року.

Про це повідомляється на сторінці Інституту мовознавства ім. Потебні НАН Україні у Facebook.

"Нову редакцію, що її підготувала Українська національна комісія з питань правопису, схвалено постановою Кабінету міністрів України від 22.05.2019 року № 437 «Питання українського правопису». Надрукувати авторизоване видання «Українського правопису» уповноважила видавництво «Наукова думка» своїм рішенням Правописна комісія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нова редакція подає уточнені й доповнені правила написання загальних і власних назв українського та іншомовного походження, деталізовані правила вживання розділових знаків. В усіх розділах оновлено ілюстративний матеріал.

Як повідомлялося, 22 травня 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 437 "Питання українського правопису", якою схвалено нову редакцію Українського правопису.

Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України. Склад комісії затверджений розпорядженням КМУ від 17 червня 2015 року № 416.

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У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3000 пропозицій від наукових установ, закладів освіти, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також окремих громадян.