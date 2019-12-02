МОН видасть для вчителів посібник з нового правопису

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки видасть посібник для вчителів щодо нового правопису.

Відповідний наказ МОН оприлюднений на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

"Державній науковій установі "Інститут модернізації змісту освіти" організувати видання і придбання навчально-методичних посібників, згідно з переліком та відповідно до потреби в таких посібниках та коштів, передбачених на зазначені цілі", - йдеться в наказі.

Зазначається, що в переліку навчально-методичних посібників, що видаватимуться за кошти державного бюджету, - навчально-методичний посібник для педагогічних працівників "Методика реалізації Українського правопису в новій редакції у закладах загальної середньої освіти".

Окрім цього, ІМЗО видасть навчально-методичний посібник для педпрацівників, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами - "Асистент вчителя у закладі загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання".