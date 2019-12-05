В Україні запрацювала гаряча лінія для людей з інвалідністю

Телефонна гаряча лінія для осіб з інвалідністю за номером 1539 вже запрацювала в Україні.

Про це повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська у Facebook.

“Гаряча лінія для осіб з інвалідністю запрацювала із випередженням графіка і доступна уже зараз! Телефонуйте за номером 1539”, - зазначила Соколовська.

Раніше Соколовська повідомила, що виділені в рамках перерозподілу бюджету 2019 року 787 млн грн на технічні засоби реабілітації уже направлені в регіони та доступні для використання.

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За її словами, в операторів гарячої лінії для осіб з інвалідністю можна уточнити інформацію про суми коштів, що направлені у кожен район