Додаткові 787 мільйонів для людей з інвалідністю вже відправили у регіони

Додатково виділені урядом 787 мільйонів гривень на технічні засоби реабілітації для осіб з інвалідністю уже пішли в регіони і доступні для використання.

Про це міністр соціальної політики Юлія Соколовська повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“787 млн грн на технічні засоби реабілітації, які ми додатково виділили в рамках перерозподілу бюджету 2019 року, уже пішли в регіони і доступні для використання. Ці кошти дозволять додатково закупити близько 250 тис. засобів (протези, ортези, відчуття, коляски та ін.)”, - зазначила вона.

Таким чином, додала міністр, потреби осіб з інвалідністю в технічних засобах реабілітації (ТЗР) будуть повністю забезпечені.

“Якщо в управлінні соціального захисту населення вам скажуть, що коштів немає, - у нас для вас друга хороша новина. Гаряча лінія для осіб з інвалідністю запрацювала із випередженням графіку і доступна уже зараз. Телефонуйте за номером1539, в операторів буде інформація про суми коштів, що направлені у кожен район”, - наголосила Соколовська.

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Вона попросила співгромадян, яким потрібні ТЗР, перевіряти їхні попередні замовлення, а також з’ясувати можливості підприємств-виробників забезпечити взяте замовлення. Представниця уряду нагадала, що в Україні є понад 90 підприємств, які відповідають кваліфікаційним вимогам.

Як повідомлялося, 3 грудня Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд до кінця 2019 року повністю забезпечить технічними засобами реабілітації людей з інвалідністю, додатково виділивши на це майже 787 млн грн.