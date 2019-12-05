ВР планує посилити соцзахист осіб з інвалідністю внаслідок війни

Верховна Рада ухвалила за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання законопроєкт "Про внесення зміни до статті 13 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни".

Законопроєкт № 1198 підтримали 313 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як ідеться у пояснювальній записці, метою законопроєкту є підвищення рівня соціального захисту усіх категорій учасників антитерористичної операції, які брали участь у проведенні АТО, здійсненні заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, у тому числі з числа волонтерів, добровольців та учасників бойових дій на території інших держав, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни, шляхом надання їм права на безоплатну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, Міністерства внутрішніх справ, інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.

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"Міністерство оборони схвально відгукнулося щодо цього законопроєкту, зазначивши, що середня вартість витрат на лікування осіб з інвалідністю з боку держави у закладах охорони здоров'я в системі Міністерства оборони у 2019 році склала 10 тис. грн на одну особу. Орієнтовна кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, на яких буде поширено дію закону, становить 4,3 тис. осіб. Таким чином, додаткова потреба на 2020 рік становитиме 43 млн грн, цих коштів у проєкті закону про державний бюджет на 2020 рік не передбачено. Міністерство оборони запропонувало визначити строк введення законопроєкту в дію з 1 січня 2021 року", - зазначила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Авторами законопроєкту є народні депутати від фракції "Європейська солідарність".