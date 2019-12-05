Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про розсекречені оборонні закупівлі

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №2398-д “Про оборонні закупівлі”.

Його підтримали 293 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, законопроєктом передбачено ефективні механізми захисту вітчизняного виробника шляхом врахування інтересів виконавців держконтрактів із закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, у тому числі – можливість коригування цін у випадку суттєвих змін фінансово-економічних умов виконання контрактів, застосування критерію “вартість життєвого циклу” під час відбору виконавців.

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Розробники законопроєкту запевняють, що ухвалення цього закону забезпечить гармонізацію правил оборонних закупівель із стандартами країн-партнерів НАТО та ЄС у частині, що стосується оборонної Директиви 2009/81/ЄС (Директива від 13 липня 2009 року про координування процедур укладення окремих видів контрактів на виконання робіт, закупівлю товарів і надання послуг у сфері оборони та безпеки — ред.).

Водночас у Головному науково-експертному управлінні вважають, що доопрацьований законопроєкт фактично дублює більшість положень основного законопроєкту № 2398, майже не відрізняється від законопроєкту № 2398-1 та не враховує переважну більшість зауважень та пропозицій, які раніше надавали юристи. Тож після розгляду в першому читанні законопроєкт буде доопрацьовуватись із врахуванням зауважень до нього.

Ініціаторами законопроєкту є дев'ять народних депутатів — вісім від “Слуги народу”, один — від фракції “Європейська солідарність”. Документ був зареєстрований у парламенті 27.11.2019.