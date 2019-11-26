Законопроєкт про розсекречені оборонні закупівлі пройшов комітет ВР
Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.
“26 листопада відбулося засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні відхилити проекти законів про оборонні закупівлі №2398 і №2398-1. Водночас було прийнято рішення підтримати та подати на розгляд Верховної Ради України остаточний варіант, розроблений утвореною у Комітеті робочою групою, доопрацьований проект закону України про оборонні закупівлі з рекомендацією за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, також було прийнято рішення включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради проєкт закону “Про визнання таким, що втратив чинність закону "Про Стройовий статут Збройних сил України” №2466.
Інформуправління Апарату ВР також повідомляє, що керівники робочих груп, утворених у комітеті, поінформували учасників засідання про результати їх законопроєктної діяльності.
“Народний депутат Давид Арахамія поінформував членів Комітету про проведену 22 листопада цього року демонстрацію результатів виконання дослідно-конструкторських робіт щодо автоматизації системи управління Збройними силами України”, - йдеться у повідомленні.
У рамках роботи робочої групи для оперативного реагування на події в зоні проведення операції Об’єднаних сил, зокрема на лінії розведення сил і засобів, на засіданні Комітету також було запропоновано здійснити робочу поїздку у район проведення ООС у п’ятницю, 29 листопада 2019 року.
На засіданні також був представлений новий член Комітету — позафракційний народний депутат Руслан Требушкін.