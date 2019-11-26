Законопроєкт про розсекречені оборонні закупівлі пройшов комітет ВР

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу доопрацьований проєкт закону про оборонні закупівлі.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“26 листопада відбулося засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні відхилити проекти законів про оборонні закупівлі №2398 і №2398-1. Водночас було прийнято рішення підтримати та подати на розгляд Верховної Ради України остаточний варіант, розроблений утвореною у Комітеті робочою групою, доопрацьований проект закону України про оборонні закупівлі з рекомендацією за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, також було прийнято рішення включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради проєкт закону “Про визнання таким, що втратив чинність закону "Про Стройовий статут Збройних сил України” №2466.

Інформуправління Апарату ВР також повідомляє, що керівники робочих груп, утворених у комітеті, поінформували учасників засідання про результати їх законопроєктної діяльності.

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“Народний депутат Давид Арахамія поінформував членів Комітету про проведену 22 листопада цього року демонстрацію результатів виконання дослідно-конструкторських робіт щодо автоматизації системи управління Збройними силами України”, - йдеться у повідомленні.

У рамках роботи робочої групи для оперативного реагування на події в зоні проведення операції Об’єднаних сил, зокрема на лінії розведення сил і засобів, на засіданні Комітету також було запропоновано здійснити робочу поїздку у район проведення ООС у п’ятницю, 29 листопада 2019 року.

На засіданні також був представлений новий член Комітету — позафракційний народний депутат Руслан Требушкін.