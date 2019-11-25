Загороднюк закликає Раду розсекретити оборонні закупівлі

Реформа оборонних закупівель стане можливою після ухвалення відповідного законопроекту, який вже зареєстрований у Верховній Раді.

Про це міністр оборони Україні Андрій Загороднюк повідомив в дописі для НВ.

“Нинішній парламент має шанс увійти в історію справжнім реформатором оборонних закупівель — вперше за двадцять років, ба більше — з 1994-го, коли був ухвалений закон про державну таємницю, який і задав тон усій таємності оборонних закупівель”, - повідомив Загороднюк.

Він виокремив 9 пунктів, які засвідчуватимуть зміни в сфері оборонних закупівель. Зокрема, ухвалення закону дозволить розсекретити державні оборонні закупівлі; призведе до конкуренції державних і приватних виробників зброї та військової техніки; унеможливить корупційні ризики у оборонних закупівлях, змінить механізми ціноутворення; створить систему державного підтвердження якості; сприятиме економії бюджетних коштів в закупівлях озброєння; гармонізує українське «закупівельне» законодавство з європейським; дозволить закуповувати продукцію та послуги в НАТО та Foreign Military Sales (система міжнародних військових продажів уряду США).

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Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав народних депутатів не затягувати з ухваленням низки законів, серед яких і законопроєкт про оборонні закупівлі.

Ніні у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо оборонних закупівель: №2398 від 7 листопада та альтернативний №2398-1 від 22 листопада, обидва внесені депутатами від “Слуги народу”.

15 листопада голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки від "Слуги народу" Олександр Завітневич заявив, що законопроєкт про обороні закупівлі внесений у порядок денний Верховної Ради і до кінця року має пройти друге читання.