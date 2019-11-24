Загороднюк зустрівся з командувачем сил спецоперацій збройних сил Канади

Міністр оборони України Андрій Загороднюк під час участі у Міжнародному безпековому форумі у канадському Галіфаксі поспілкувався зі світовими лідерами та українською громадою в Канаді.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

«Під час зустрічей українського міністра, зокрема, з начальником штабу оборони збройних сил Канади генералом Джонатаном Венсом, командувачем сил спеціальних операцій збройних сил Канади генерал-майором Пітером Дейвом та колишнім головою Комітету з питань національної безпеки та оборони канадського парламенту Стівеном Ф’юром було висловлено щиру подяку за допомогу у військово-технічній сфері та підтримку позиції України на міжнародній арені. Обговорювався перебіг реформ в українській оборонній галузі та курс на впровадження стандартів НАТО в Україні», - поінформувалили у пресслужбі.

Під час виступу у панельній дискусії з тематики гібридного впливу та кіберзагроз Загороднюк наголосив, що на сьогодні Україна є країною, яка не лише протистоїть збройній агресії, а фактично стала полем битви і постійно відбиває атаки - як в інформаційному, так і в кібернетичному просторі.

«Ми постійно вчимося, багато чого знаємо і розуміємо. Ми вже навчилися відбивати такі атаки, але простір постійно розвивається, спонукаючи нас діяти набагато активніше. Сьогодні багато країн інвестують у розвиток кібернетичного напряму, але, на жаль, ми ніколи не будемо діяти швидше, ніж ті, хто цілеспрямовано розробляє нові форми ведення інформаційних і кібернетичних війн. Тому єдиним можливим фактором спротиву є загальні зусилля країн, а також людей, які в них проживають, протистояти таким викликам», - зазначив український міністр.

На його думку, населення змалку потрібно вчити відрізняти правду від неправди, перевіряти інформацію і дотримуватися “цифрової гігієни”. Як приклад Загороднюк навів досвід Бельгії, де наразі школярі проходять такі уроки і вчаться орієнтуватися в інформаційних потоках.

Міністр оборони України підкреслив, що подібні приклади мають стати загальним підходом та однією зі складових загальної культури людей.

Фото: МОУ.