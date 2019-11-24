Канадська опозиція заявила, що підтримує владу в питаннях допомоги Україні

Канадські партії, незалежно від позиції у політичному спектрі, активно підтримують Україну у протидії російській агресії.

Про це йшлося під час зустрічі міністра оборони Андрія Загороднюка з лідером офіційної опозиції Канади, главою Консервативної партії Ендрю Шіром на полях Міжнародного форуму безпеки у Галіфаксі, повідомляє пресслужба Міноборони.

“Партії Канади, незалежно від позиції у політичному спектрі, активно підтримують Україну у протидії російській агресії”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що консерватори у Канаді, незважаючи на політичні розбіжності з правлячою партією з інших питань, абсолютно солідарні з владою у необхідності бути для України справжніми друзями і партнерами.

Фото: www.mil.gov.ua