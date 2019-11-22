Зеленський вітає Трюдо з перемогою і сподівається, що Канада послабить візовий режим

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови привітав Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з перемогою Ліберальної партії на парламентських виборах і формуванням нового уряду.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Володимир Зеленський подякував за послідовну позицію Канади щодо збереження політики санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що Трюдо зі свого боку привітав звільнення полонених українських моряків і повернення захоплених Росією суден. Він також позитивно оцінив домовленості щодо проведення саміту у Нормандському форматі 9 грудня.

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"Глава канадського уряду схвально відгукнувся про рішучі кроки Президента України в рамках реалізації амбітної програми реформ і запевнив, що Канада продовжить надавати активну допомогу в цьому напрямі", - інформує пресслужба.

Зеленський висловив сподівання на поступову лібералізацію Канадою візового режиму для громадян України, що має ще більше зміцнити взаємини між народами двох країн.

Він також запросив Прем’єр-міністра Канади відвідати Україну з офіційним візитом.