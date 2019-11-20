Трюдо змістив Фріланд з посади глави МЗС Канади

Новим міністром закордонних справ Канади став Франсуа-Філіп Шампань, який раніше був міністром інфраструктури Канади.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонія інавгурації нового уряду Канади відбувається в Оттаві.

Натомість Христя Фріланд, яка раніше обіймала посаду глави МЗС Канади, стала віцепрем’єром. Ця посада не має формальних обов’язків, але передбачає багато церемоніальних дій.

Свої ролі змінили й ряд інших урядовців.

Як повідомлялося, чергові парламентські вибори пройшли у Канаді 21 жовтня. За їх результатами найбільше мандатів отримала Ліберальна партія чинного прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, однак опозиція суттєво посилила свої позиції.