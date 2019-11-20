ЗМІ стало відомо, хто може очолити МЗС Канади замість Фріланд

Новим міністром закордонних справ Канади замість Христі Фріланд буде призначений член канадського парламенту Франсуа-Філіп Шампань.

Про це пише CBC News.

Член правлячої ліберальної партії, Шампань з 2015 року є членом канадського парламенту від одного з округів у Квебеку. В 2017-2018 роках очолював міністерство міжнародної торгівлі, а зараз керує міністерством інфраструктури та громад.

Нова посада Фріланд поки не відома. Раніше неофіційно повідомлялося, що вона може очолити нове міністерство міжурядових справ Канади, яке буде займатися розв'язанняv внутрішніх проблем країни.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо офіційно представить свій новий кабінет на церемонії в офіційній резиденції генерал-губернатора Канади в середу.

Нагадаємо: на виборах у жовтні Ліберальна партія Трюдо зберегла владу, але втратила більшість у парламент.

Фото: Globallookpress.com