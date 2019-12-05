Військовослужбовцям надаватимуть юридичну допомогу за рахунок Міноборони

В Одеській області стартує пілотний проект, де буде відпрацьована система надання юридичної допомоги військовослужбовцям за рахунок Міністерства оборони.

Про це під час урочистостей з нагоди 28-ї річниці Збройних сил України розповів міністр оборони Андрій Загороднюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ви всі знаєте випадки, які були нещодавно. Наша позиція дуже чітка: ми намагаємося робити все можливе, щоб захистити наших військовослужбовців, захистити їх правовий статус, їх законні права. Це не завжди виходить, тому що ми не можемо впливати на рішення судів, рішення правоохоронних органів, але там, де ми можемо надавати підтримку, ми робимо все необхідне і все можливе”, - запевнив Загороднюк, додавши, що на системному рівні ця проблема досі не вирішувалась.

“Ми тільки зараз будемо нову практику в Збройних силах запроваджувати. Вона стартує в пілоті в Одеській області щодо надання правової допомоги військовослужбовцям саме за рахунок Міністерства оборони, за рахунок ЗСУ. Це є у всіх розвинутих країнах НАТО, а у нас до сьогодні цього не було”, - повідомив міністр.

Крім того, в оборонному відомстві розпочинається реформа Військової служби правопорядку та трансформація її у Військову поліцію.

“Ми повністю перезапускаємо Головну інспекцію (Головна інспекція Міністерства оборони — ред.). Це буде абсолютно новий орган, який зможе контролювати всередині що відбувається в Збройних силах. Ми починаємо повну реформу Військової служби правопорядку і перетворюємо її у Військову поліцію, щоб вона могла виконувати ті завдання, які виконуються в більшості ефективних армій світу”, - повідомив Загороднюк.