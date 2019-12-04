Загороднюк призначив службове розслідування через неатестацію “кіборга” Межевікіна

Міністр оборони Андрій Загороднюк вивчає ситуацію щодо неатестації підполковника, Героя України Євгена Межевікіна (позивний Адам) та призначив службове розслідування для з'ясування обставин інциденту.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Ситуацію навколо Євгена Межевікіна знаю. Щойно говорив з ним по телефону. Призначаю службове розслідування, щоб з’ясувати реальний стан речей в підрозділі, де служить Євген. Після цього ухвалю відповідні рішення, які будуть оприлюднені. Це питання беру на особистий контроль”, - йдеться в повідомленні.

Загороднюк окремо звернувся до командирів із закликом цінувати бойових побратимів та оцінювати їх якості не за формальними ознаками.

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«Ви маєте чітко розуміти, що кожен воїн з бойовим досвідом - це наша найбільша цінність. Ми повинні підтримувати їх і мотивувати служити в ЗСУ, а не створювати перепони та оцінювати їхню роль виключно по «оцінних картках», - заявив Загороднюк.

Як повідомлялось, Герой України Євген Межевікін не пройшов атестацію в його військовій частині, отримавши "трійку" та висновок про невідповідність займаній посаді. На момент проходження атестації він обіймав посаду заступника начальника управління підготовки однієї з військових частин ЗСУ.

Фото з сайту stolychno.news.