Загороднюк призначив службове розслідування через неатестацію “кіборга” Межевікіна
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“Ситуацію навколо Євгена Межевікіна знаю. Щойно говорив з ним по телефону. Призначаю службове розслідування, щоб з’ясувати реальний стан речей в підрозділі, де служить Євген. Після цього ухвалю відповідні рішення, які будуть оприлюднені. Це питання беру на особистий контроль”, - йдеться в повідомленні.
Загороднюк окремо звернувся до командирів із закликом цінувати бойових побратимів та оцінювати їх якості не за формальними ознаками.
«Ви маєте чітко розуміти, що кожен воїн з бойовим досвідом - це наша найбільша цінність. Ми повинні підтримувати їх і мотивувати служити в ЗСУ, а не створювати перепони та оцінювати їхню роль виключно по «оцінних картках», - заявив Загороднюк.
Як повідомлялось, Герой України Євген Межевікін не пройшов атестацію в його військовій частині, отримавши "трійку" та висновок про невідповідність займаній посаді. На момент проходження атестації він обіймав посаду заступника начальника управління підготовки однієї з військових частин ЗСУ.
Фото з сайту stolychno.news.