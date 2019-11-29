Зеленський підписав закон про військові звання за стандартами НАТО

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)", який передбачає запровадження нових військових звань у ЗСУ.

Такі відомості наведені у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Так, у таблиці щодо дати і стану проходження документа зазначається, що 29 листопада закон було повернуто з підписом від глави держави.

Цей закон вводить звання НАТО для сержантського, старшинського складу, для солдатів, а також унормовує їхній розвиток відповідно до стандартів Альянсу та тих викликів, які стоять перед Україною.

Закон спрямований на удосконалення законодавства України з питань виконання військового обов'язку, запровадження нових військових звань сержантського і старшинського складу ЗСУ, що відповідають стандартам НАТО, підвищення ролі сержантського і старшинського складу в навчанні і вихованні підлеглого особового складу та виконання ними завдань за призначенням, створення додаткових мотиваційних чинників щодо проходження громадянами України військової служби за контрактом, що сприятиме переходу ЗСУ на професійну основу.

Як повідомляв Укрінформ,Верховна Рада ухвалила цей закон 17 жовтня.

Зареєстровано й ухвалено у першому читанні відповідний законопроєкт було парламентом VIII скликання.