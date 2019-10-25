Україна і НАТО запускають новий формат співпраці — Загороднюк

Україна і НАТО погодили перехід до нового формату співпраці «Одна країна – один план», який вбере у себе всі попередні напрацювання та зосередить їх під єдиною структурою контролю й координації.

Про це у п’ятницю у Брюсселі під час зустрічі з журналістами за підсумками візиту та переговорів з міністрами оборони країн НАТО заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми перезапускаємо формат роботи з НАТО, робимо його набагато практичнішим, націленим на конкретні результати. Йдеться не лише про підписання документів, а й про імплементацію стандартів НАТО, які відчують на собі військовослужбовці вже в конкретній перспективі», - запевнив урядовець.

За його словами, НАТО має намір запропонувати такий формат «Одна країна - один план» для оптимізації та вдосконалення співробітництва з усіма країнами-партнерами, і Україна буде першою країною, яка напрацьовуватиме такий досвід. Головна відмінність нового формату – його конкретизація за завданнями та термінами їх досягнення, з чіткою системою контролю виконання як з боку України, так і зі сторони НАТО.

Міністр оборони виклав деякі пріоритети такої спільної роботи. Вони стосуються, в першу чергу, трансформації системи управління Збройними силами, яка відбувається вже зараз. Змінюється структура Генерального штабу та управління Збройними силами, переглядається функціонал керівних органів, які адаптуються під формати, які є взаємосумісними з підходами НАТО. За словами Загороднюка, перші результати такої роботи мають бути досягнуті вже до кінця поточного року, а також у наступному році.

Паралельно із оптимізацією системи управління будуть розроблятися нові статути та настанови, також на основі стандартів НАТО (STANAG - Standardization Agreement). При цьому, зазначив міністр, така адаптація стосуватиметься всіх трьох класів стандартів – адміністративних, матеріальних та організаційних, по кожному зі згаданих напрямків роботи буде розроблена своя й дуже конкретна дорожня карта. Це буде відкритий та транспарентний процес, після завершення якого можна буде говорити, що Збройні Сили України вже працюють за стандартами НАТО.

Міністр оборони окремо наголосив на тому, що всі корисні форми співпраці з НАТО, які вже довели свою ефективність, включаючи Трастові фонди, цільові програми двосторонньої співпраці у різних сферах, досягнення у системі управління персоналом, військовій освіті та підготовці військ, підготовка сержантського та старшинського складу й інші напрямки, - будуть збережені й розвинуті.

Відмінність нового підходу полягає в тому, що всі ці програми двостороннього співробітництва з НАТО та країнами-союзницями будеуть знаходитися під контролем визначених фахівців як з боку України, так і з боку НАТО, які працюватимуть для досягнення результату у визначені терміни.

Основою співпраці між Україною і НАТО залишатиметься РНП – Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО.

«Нам від НАТО потрібна практична підтримка, підтримка системна, з методологією, з радниками, які дадуть нам можливість опрацювати кожне провадження й ініціативу, яким чином вони мають відбуватися, і якого результату досягти», - наголосив Андрій Загороднюк.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках дводенного робочого візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що вступ України до НАТО залишається ключовим пріоритетом військового відомства.