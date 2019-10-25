Україна і НАТО запускають новий формат співпраці — Загороднюк

Україна і НАТО запускають новий формат співпраці — Загороднюк

Укрінформ
Україна і НАТО погодили перехід до нового формату співпраці «Одна країна – один план», який вбере у себе всі попередні напрацювання та зосередить їх під єдиною структурою контролю й координації.

Про це у п’ятницю у Брюсселі під час зустрічі з журналістами за підсумками візиту та переговорів з міністрами оборони країн НАТО заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми перезапускаємо формат роботи з НАТО, робимо його набагато практичнішим, націленим на конкретні результати. Йдеться не лише про підписання документів, а й про імплементацію стандартів НАТО, які відчують на собі військовослужбовці вже в конкретній перспективі», - запевнив урядовець.

За його словами, НАТО має намір запропонувати такий формат «Одна країна - один план» для оптимізації та вдосконалення співробітництва з усіма країнами-партнерами, і Україна буде першою країною, яка напрацьовуватиме такий досвід. Головна відмінність нового формату – його конкретизація за завданнями та термінами їх досягнення, з чіткою системою контролю виконання як з боку України, так і зі сторони НАТО.

Міністр оборони виклав деякі пріоритети такої спільної роботи. Вони стосуються, в першу чергу, трансформації системи управління Збройними силами, яка відбувається вже зараз. Змінюється структура Генерального штабу та управління Збройними силами, переглядається функціонал керівних органів, які адаптуються під формати, які є взаємосумісними з підходами НАТО. За словами Загороднюка, перші результати такої роботи мають бути досягнуті вже до кінця поточного року, а також у наступному році.

Паралельно із оптимізацією системи управління будуть розроблятися нові статути та настанови, також на основі стандартів НАТО (STANAG - Standardization Agreement). При цьому, зазначив міністр, така адаптація стосуватиметься всіх трьох класів стандартів – адміністративних, матеріальних та організаційних, по кожному зі згаданих напрямків роботи буде розроблена своя й дуже конкретна дорожня карта. Це буде відкритий та транспарентний процес, після завершення якого можна буде говорити, що Збройні Сили України вже працюють за стандартами НАТО.

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Міністр оборони окремо наголосив на тому, що всі корисні форми співпраці з НАТО, які вже довели свою ефективність, включаючи Трастові фонди, цільові програми двосторонньої співпраці у різних сферах, досягнення у системі управління персоналом, військовій освіті та підготовці військ, підготовка сержантського та старшинського складу й інші напрямки, - будуть збережені й розвинуті.

Відмінність нового підходу полягає в тому, що всі ці програми двостороннього співробітництва з НАТО та країнами-союзницями будеуть знаходитися під контролем визначених фахівців як з боку України, так і з боку НАТО, які працюватимуть для досягнення результату у визначені терміни.

Основою співпраці між Україною і НАТО залишатиметься РНП – Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО.

«Нам від НАТО потрібна практична підтримка, підтримка системна, з методологією, з радниками, які дадуть нам можливість опрацювати кожне провадження й ініціативу, яким чином вони мають відбуватися, і якого результату досягти», - наголосив Андрій Загороднюк.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках дводенного робочого візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що вступ України до НАТО залишається ключовим пріоритетом військового відомства.

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