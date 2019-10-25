Україна може вийти на якісно новий рівень співпраці з НАТО — Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк відзначив, що візит до Брюсселю, який здійснила українська делегація, був дуже вдалим, всі партнери по НАТО висловили підтримку реформам в Україні та солідарність у боротьбі з російською агресією.

Про це у п’ятницю у Брюсселі під час зустрічі з журналістами за підсумками візиту та переговорів з міністрами оборони країн НАТО розповів міністр, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Візит був дуже успішним та інтенсивним... Головне – це те, що ми домовилися про досить серйозні кроки, які дозволять нам вийти на якісно новий рівень співробітництва», - зауважив український урядовець.

За його словами, в ході візиту відбулися зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, із його заступником з операційних питань, а також низка двосторонніх зустрічей з міністрами оборони або керівниками делегацій таких країн, як США, Канада, Велика Британія, Польща, Литва, Швеція, Франція, Грузія та Італія. Українська делегація взяла участь також у зустрічі міністрів оборони країн-контрибуторів тренувально-дорадчої Місії НАТО «Рішуча підтримка», яка проводиться в Афганістані під егідою НАТО та за участі країн-партнерів, включаючи Україну.

«Усі країни висловили підтримку України, всі виявили чітке розуміння щодо російської агресії, яка продовжується. Ми також дали абсолютно чіткий сигнал щодо нашого абсолютного пріоритету захищати національні інтереси, і нас повністю у цьому підтримує як НАТО, так і ті країни, які я назвав. Головна наша мета – визначити позиції щодо майбутнього вступу України в НАТО, щодо нашої євроатлантичної інтеграції», - розповів Загороднюк.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках дводенного робочого візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що вступ України до НАТО залишається ключовим пріоритетом військового відомства.