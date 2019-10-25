Загороднюк: Україна переосмислить співпрацю з НАТО - потрібні конкретні результати

Нова команда керівників, які прийшли у Міністерство оборони України, має намір прискорити перехід Збройних сил України на стандарти НАТО для досягнення повної оперативної сумісності.

Про це у п’ятницю у Брюсселі під час зустрічі з журналістами за підсумками дводенного візиту до штаб-квартири Альянсу та переговорів з міністрами оборони країн НАТО заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас було дуже багато напрацювань за минули роки, які просто не використовувалися. Ті плани, які підходять під нашу стратегію, а багато з них мали на меті рухатися саме туди, куди ми йдемо зараз (до НАТО), - звичайно ми їх будемо використовувати. Була розроблена, наприклад, цікава логістична доктрина, яка ніколи не була імплементована і довгий час просто "лежала"... Зараз ми будемо активно просувати цю роботу", - зазначив український урядовець, відповідаючи на питання кореспондента агентства, чи забезпечить нове керівництво військового відомства спадковість у відносинах з НАТО та чи має намір використовувати напрацювання, які вже були виконані у цій сфері.

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Загороднюк також зауважив, що часто плани реформування не конкретизували, коли, нарешті, Україна має перейти на стандарти НАТО, і яким чином вони відрізнятимуться від тих стандартів, за якими ЗСУ працюють наразі.

"На це відповіді не було ніколи. Була програма дій, але без кінцевого результату. На етапі опрацювання з НАТО ми не ставили перед ними завдань – що від них потрібно, щоб ця робота пройшла. Таким чином, вона була не дуже ефективна, а в деяких випадках – взагалі не ефективна. Тепер нам така методика не підходить, і ми запропонували (НАТО) – давайте повністю переосмислимо нашу співпрацю, тому що потрібні конкретні результати на найближчу перспективу", - наголосив міністр оборони України.

Відповідаючи на уточнююче запитання Укрінформу, міністр зауважив, що система підготовки військовослужбовців Збройних сил України за участю інструкторів з країн НАТО буде продовжуватися у повному обсязі, ніхто не збирається її згортати або скорочувати.

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"Ця система буде не лише збережена, вона буде розширена. Ніхто її не буде скорочувати. Але це питання не стільки до НАТО, скільки до двостороннього співробітництва. І співробітництво з НАТО, і двостороннє співробітництво – воно ввійде в єдину Програму досягнення критеріїв членства. Тобто, наша мета – досягти критеріїв, необхідних для членства в НАТО, щоб наші Збройні сили були готові до взаємосумісних дій. Ця Програма передбачає велику кількість двосторонніх ініціатив, вони, звичайно, будуть збережені і розвинуті", - сказав Загороднюк.

Він зауважив також, що партнери по НАТО погодилися надавати незалежну оцінку таким зусиллям військового відомства та Збройних сил України.

"Зміна табличок – це не реформа. Якщо змінилася назва департаменту – це ще не означає, що ми перейшли на стандарти НАТО. Зміна структури важлива, але це лише частина великого плану. Щодо конкретних результатів – коли ми їх досягаємо, то перевіряємо самі себе, тобто, у нас буде застосуватися проєктний програмний підхід, який передбачає власний контроль над виконанням цього плану. Також ми домовилися з НАТО, що в них будуть команди, які будуть приїжджати та видавати конкретний звіт щодо того, чи досягли ми результату. Тобто, буде незалежна оцінка на кожному етапі", - наголосив міністр оборони України.

Фото: МОУ