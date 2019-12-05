У Фонді соцстрахування — новий голова правління

Заступника міністра соціальної політики Олега Коваля обрано головою правління Фонду соціального страхування.

Про це він сказав під час брифінгу 5 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щойно закінчилося засідання правління Фонду, яке було скликане за вимогою державної сторони - міністра соціальної політики Юлії Соколовської. Правління відбулося в штатному режимі, наразі я очолюю правління Фонду від сторони держави", - сказав Коваль.

Він наголосив, що продовжує виконувати обов’язки заступника міністра та "виконувати (додатково - ред.) обов'язки голови правління Фонду".

"Ми очікуємо завтра від виконавчої дирекції Фонду соціального страхування зміни до кошторису 2019 року, які необхідно зробити, щоб забезпечити виконання обов’язків Фонду на 1 млрд 17 млн грн. Ми очікуємо від них завтра відповідні розрахунки для внесення змін до постанови, яка затверджувала бюджет фонду 2019 року", - додав заступник міністра.

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Коваль пояснив, що ці гроші підуть на матеріальне забезпечення в умовах діяльності фонду — виплати з тимчасової непрацездатності, по вагітності та на поховання.

"Це поточні виплати, пов’язані з сьогоднішніми заявками на виплати по лікарняних. Тобто, є деякий пул необхідних виплат, щоб до кінця року ми... продовжили ці виплати у встановлений строк", - наголосив заступник міністра соцполітики.

На уточнення журналістів, чи планується індексація виплат у наступному році, Коваль сказав, що це питання в процесі обговорення.

Як повідомляв Укрінформ, 20 листопада 2019 року Фонд соціального страхування України поінформував, що призупинив перерахування коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам.

У ФСС поінформували, що виплати буде відновлено, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.

Як відомо, за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання.

Водночас у Міністерстві соціальної політики заявили, що інформація про призупинення фінансування виплат ФСС не відповідає дійсності та гарантували поновлення виплат.

Того ж дня, 20 листопада, заступник міністра соціальної політики Олег Коваль у Facebook заявив про можливу спробу рейдерського захоплення Фонду соціального страхування.

Як зазначив Коваль, "державний реєстратор незаконно вказав Євгена Баженкова керівником виконавчого Фонду соціального страхування".

У ФССУ цю інформацію спростували та повідомили, що працюють у штатному режимі.

26 листопада Коваль повідомив, що Мінсоцполітики ініціювало зміни до кошторису Фонду і запустило процедуру погодження для прийняття урядом.

27 листопада заступник міністра соціальної політики повідомив, що Євген Баженков не є директором виконавчої дирекції Фонду соціального страхування і реєстрація про його поновлення на посаді скасована.