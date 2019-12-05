Рада планує впорядкувати гроші Фонду соцстрахування

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2275 "Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування".

Законопроєкт підтримали 250 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Метою прийняття акта є приведення видатків Фонду соціального страхування України у відповідність до його фінансових можливостей, забезпечення економного та раціонального використання коштів цього Фонду, посилення відповідальності членів його правління та посадових осіб виконавчої дирекції Фонду, удосконалення окремих положень законодавства", - йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, пропонується внести зміни до законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування щодо удосконалення порядку призначення керівника виконавчої дирекції Фонду з метою посилення державного контролю за діяльністю Фонду.

Крім того, законопроєкт пропонує внести зміни до закону «Про запобігання корупції» щодо поширення дії цього закону на членів правлінь та посадових осіб виконавчих дирекцій фондів соціального страхування, а також встановлення обов’язку подання ними декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Автори проєкту передбачають, що запропоновані положення сприятимуть фінансовій стабілізації системи соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, оптимізації використання коштів Фонду, що як наслідок, сприятиме підвищенню рівня соціального захисту застрахованих осіб.