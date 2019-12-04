Як виплачуватимуть гроші потерпілим на виробництві — роз’яснення Мінсоцполітики

Кошти для покриття витрат на страхові виплати потерпілим на виробництві працівникам або членам їх сімей будуть відшкодовуватись Фонду соціального страхування України у випадках ліквідації підприємств, де були отримані відповідні травми.

Відповідне рішення ухвалено урядом у середу, інформують у Міністерстві соціальної політики.

“Згідно з рішенням уряду, кошти для покриття витрат на страхові виплати потерпілим на виробництві працівникам або членам їх сімей будуть відшкодовуватись Фонду соціального страхування України у випадках ліквідації підприємств, на яких було завдано шкоду їхньому здоров’ю або життю”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, раніше порядок такого відшкодування стосувався лише випадків банкрутства підприємств, а відсьогодні поширюється і на ліквідацію платоспроможних підприємств.